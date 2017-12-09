Жириновский предложил тестировать школы и вузы “внезапно”

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить внезапные тестирования на проверку знаний в школах и вузах без подготовки.
Об этом политик сказал в субботу, 9 декабря, во время прохождения тестирования в Госдуме с другими депутатами на знание отечественной истории, сообщает РИА Новости.
“Периодически можно устраивать тестирование, особенно в школах и вузах устраивать внезапно. Если мы будем давать время на подготовку и варианты ответов, то потеряется ценность такого теста», – сказал Жириновский.
Политик подчеркнул, что такие проверки должны быть внезапными. Учитель должен без предупреждения проводить проверочные работы учащихся.
По словам Жириновского, при подготовке к тестам проверяемые начинают больше волноваться и нервничать.
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