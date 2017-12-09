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09 декабря, в 12:48
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Жириновский предложил тестировать школы и вузы “внезапно”

Депутат прошел тестирования на знание отечественной истории

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить внезапные тестирования на проверку знаний в школах и вузах без подготовки.

Об этом политик сказал в субботу, 9 декабря, во время прохождения тестирования в Госдуме с другими депутатами на знание отечественной истории, сообщает РИА Новости.

“Периодически можно устраивать тестирование, особенно в школах и вузах устраивать внезапно. Если мы будем давать время на подготовку и варианты ответов, то потеряется ценность такого теста», – сказал Жириновский.

Политик подчеркнул, что такие проверки должны быть внезапными. Учитель должен без предупреждения проводить проверочные работы учащихся.

По словам Жириновского, при подготовке к тестам проверяемые начинают больше волноваться и нервничать.

 

 


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Влад
Гость
Влад

Обязательно, только заранее сообщить им вопросы и ответы на них.)))

13 дней 10 часов назад