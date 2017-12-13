Российский депутат Владимир Жириновский прокомментировал решение МОК в отношении российской сборной.

«Вот сейчас против России приняли беспрецедентно жесткое решение – отстранить всю сборную от Олимпиады. И я вас уверяю: наши спортсмены, которые поедут туда в индивидуальном порядка, выступят лучше, чем если бы поехали в составе команды», – написал политик в Telegram.

По словам Жириновского, если бы не было этого решения МОК, то для России это были бы очередные, рядовые Игры. А так это будет Олимпиада, на которой каждая победа русского атлета будет звучать как оплеуха всем оппонентам. «Потом что нападки только стимулируют нас побеждать во что бы то ни стало, будят настоящий русский характер. Такая у нас страна, веками так складывалось», – добавил лидер партии.

Жириновский отметил, что такая же ситуация обстояла с санкциями: «Были гладкие отношения с США, и мы расслабились, привыкли жить за счет нефтяной ренты. Задействовали против нас санкции, началась война на Ближнем Востоке и на Украине – тут же все закипело».

Политик подчеркнул, что это стало стимулом для строительства новых заводов, сбора самого большого в мире урожая зерна, наращивания производства оружия.