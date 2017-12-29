Жириновского первым зарегистрировали как кандидата в президенты

В пятницу, 29 декабря, на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) глава партии ЛДПР Владимир Жириновский был официально зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента России.

“Сегодня я стал первым зарегистрированным кандидатом на пост Президента России!”, – написал Жириновский.

В своем канале в Telegram политик составил прогнозы на грядущий год: “Никаких потрясений не будет, потому что некому трясти страну. Нас трясли большевики и демократы. А сегодня все спокойно, даже Кавказ успокоили. Поэтому внутреннего взрыва никакого не будет”.

Также Жириновский высказался и о выборах. По его словам, ЛДПР будет бороться за первое место. “В случае второго тура это вполне реальный вариант. По крайней мере, если я займу второе место, то наш представитель должен быть назначен Председателем Правительства – это будет надежная власть, которая будет удовлетворять абсолютное большинство наших граждан”, – написал глава ЛДПР.

Ранее Praktika.ru писала, что на 31-м съезде ЛДПР Жириновский был единогласно утвержден в качестве выдвиженца от партии.