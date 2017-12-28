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Житель Красноярского края попал под следствие за продажу шпионских очков

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело

Следственные органы возбудили в отношении 39-летнего жителя Красноярского края уголовное дело.

Как сообщает “Интерфакс”, мужчина продал очки с функцией скрытой аудио- и видеозаписи. Ему вменяется нарушение статьи УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Уголовное дело в отношении красноярца было вобуждено по материалам транспортной полиции.

Уточняется, что в октябре текущего года сотрудники правопорядка, которые знали о намерении мужчины совершить сделку по продаже “шпионских очков”, обратились к нему под видом покупателей и затем задержали.

Нарушитель российского законодательства отправится под суд.


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