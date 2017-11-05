Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную сумму

Житель Воронежской области выиграл в лотерею «Русское лото» рекордную на сегодняшний день сумму 506 миллионов рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт организатора лотереи.

Уточняется, что выигрышный билет победитель приобрел в одной из точек розничных продаж.

Как рассказали РИА Новости организаторы лотереи, с победителем должны будут связаться по телефону, так как при покупке билета в розницу спрашивают контакты. Сам победитель также может связаться с организатором и узнать всю необходимую информацию.

Уже известно, что выигрыш жителю Воронежской области нужно будет оформлять в Москве.