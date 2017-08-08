Жители города Шарья подали объявление о поиске мэра

Группа активистов в городе Шарья Костромской области поместила объявление в местной рекламной газете о поиске кандидата на должность мэра.

«Интерфакс» связался с одним из активистов, заявившим, что группа единомышленников намерена отобрать достойного кандидата вне зависимости от его политических воззрений, чтобы поддержать на предстоящих выборах. Он также отметил, что экзотический способ поиска кандидата в мэры вызван дефицитом местных управленческих кадров. Инициативная группа просит серьезно отнестись к объявлению и готова рассмотреть всех откликнувшихся кандидатов.

«Мы стараемся заниматься решением городских проблем и устали наблюдать, как город постепенно приходит в упадок из-за плохого руководства. Предыдущие главы себя дискредитировали, а среди нынешних претендентов мы не видим достойных кандидатур», — сказал собеседник информагенства.

Выборы местного главы пройдут в Шарье 15 октября этого года.

«Практика» в феврале сообщила о смерти кота Стаббса, который всю жизнь проработал мэром города Талкитна на Аляске.