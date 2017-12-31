Жители Камчатки первыми увидели новогоднее обращение президента

Президент России Владимир Путин в ежегодном новогоднем обращении поздравил граждан и особенно отметил тех, кто в настоящее время работает и выполняет воинский или профессиональный долг. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мои особые поздравления – всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда <…> Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — сказал президент.

Новогоднее обращение Владимира Путина первыми увидели жители Камчатки. В этом году Первый канал построил сетку телевещания таким образом, что в каждом из 11 часовых поясов страны россияне смогли увидеть традиционное обращение президента за несколько минут до Нового года. Раньше некоторые регионы транслировали запись с опозданием в один час.