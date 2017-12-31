Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 15:47
Новости

Жители Камчатки первыми увидели новогоднее обращение президента

Первый канал перестроил сетку вещания так, чтобы во всех 11 часовых поясах России запись транслировалась вовремя

Президент России Владимир Путин в ежегодном новогоднем обращении поздравил граждан и особенно отметил тех, кто в настоящее время работает и выполняет воинский или профессиональный долг. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мои особые поздравления – всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда <…> Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — сказал президент.

Новогоднее обращение Владимира Путина первыми увидели жители Камчатки. В этом году Первый канал построил сетку телевещания таким образом, что в каждом из 11 часовых поясов страны россияне смогли увидеть традиционное обращение президента за несколько минут до Нового года. Раньше некоторые регионы транслировали запись с опозданием в один час.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
04 декабря, в 21:36
Сирию практически полностью освободили от террористов
Новости
06 декабря, в 21:53
Вопрос об участии спортсменов в ОИ-2018 решат в России 12 декабря
Новости
14 декабря, в 15:10
Путин: Сирию необходимо восстановить международными усилиями

Оставить комментарий

avatar