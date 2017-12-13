Жители Крыма беспрепятственно смогут приобрести билеты на матчи ЧМ-2018

Международная федерация футбола сделала заявление о том, что жители Крыма смогут легко и беспрепятственно купить билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года. Представители ФИФА подчеркнули, что никаких технических ограничений, которые могут помешать жителям Крыма подать заявку на билеты, нет.

Это касается всех регионов – сотрудники Международной Федерации футбола также отметили, что жители Абхазии, Южной Осетии и Косова смогут беспрепятственно приобрести билеты на матчи, пишет RT со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Ранее “Практика” уже рассказывала о том, что болельщики начали получать билеты на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.