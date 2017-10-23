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23 октября, в 10:48
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Жители Венето и Ломбардии проголосовали за автономию от Рима

Явка на референдум 22 октября составила 57,2%

В воскресенье, 22 октября, в североитальянских областях Венето и Ломбардии, административными центрами которых являются Венеция и Милан, состоялся референдум, в ходе которого большинство граждан проголосовали за автономию от Рима.

Газета «Ведомости» сообщает, что в Венето явка составила 57,2%, а в Ломбардии — 31,8%. При этом за отделение от Рима проголосовали 98,1% (2,27 миллионов человек) и 95,38% (2,4 миллиона человек), соответственно.

Прошедший референдум носит рекомендательный характер, однако он позволит правительству Венето и Ломбардии обсудить с Римом получение статуса автономии. Области хотят остаться частью Италии, однако получить больше независимости. В частности, граждане недовольны, что взимаемые Римом налоги превышают бюджетные поступления на $18,2 миллиардов в Венето и $64 миллиарда в Ломбардии. Жители считают работу областного правительства более эффективной, чем в других регионах страны, поэтому находят просьбу о получении статуса автономии оправданной.

Ранее «Практика» писала, что власти Испании приняли решение отстранить руководство Каталонии и провести досрочные выборы в январе 2018 года.


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