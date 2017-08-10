Жительница Таиланда в 91 год получила диплом бакалавра

Жительница Таиланда Ким-Лун Чинакун успешно завершила обучение в открытом университете Сукхотай Тхамматирати и получила диплом бакалавра в 91 год. Специальность, указанная в дипломе — экология человека.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на тайские СМИ. Диплом вручил лично король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. Ким-Лун Чинакун начала учебу еще в 1998 году, но несколько раз была вынуждена прервать ее по семейным обстоятельствам.

«Никогда не поздно учиться. Если мы постоянно не узнаем что-то новое, о чем нам тогда говорить», — сказала бакалавр Чинакун.

Университет Сукхотай Тхамматирати — один из двух открытых университетов Таиланда, первое учебное заведение в Юго-Восточной Азии, предложившее пожилым студентам заочную форму обучения. Студенты не платят за обучение, а учебные материалы им высылают по почте.

«Практика» ранее сообщала о появлении первого в Таиланде бюста Юрия Гагарина.