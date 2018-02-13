Жителя Москвы задержали за ложное сообщение о заминировании

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о взрывном устройстве.

Как передает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве, в дежурную часть поступила информация от неизвестного, который заявил, что в город направляется автомобиль “ВАЗ-2109” с находящимся в нем взрывным устройством.

Сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ оперативно установили личность звонившего, а также его местоположение.

“Как выяснили оперативники, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью проверить реакцию правоохранительных органов произвел данный звонок, при этом указав в качестве заминированного собственный автомобиль”, – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что машина в момент звонка была припаркована у дома телефонного хулигана.