Журналиста РБК признали виновным по делу об экстремизме

Тверской суд Москвы вынес приговор корреспонденту РБК Александру Соколову, которого обвиняют в экстремизме.

Как информирует РИА Новости, Соколова приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

«Суд признает Соколова виновным в совершении преступления и назначает ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года», — цитирует судью корреспондент информационного агентства.

Отмечается, что фигурантами по данному делу также проходят экс-редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш.

Следствие считает, что они участвовали в движении, которое связано с экстремистской организацией «Армия воли народа», запрещенной на территории Российской Федерации.

Известно, что ни один из фигурантов дела свою вину не признал.