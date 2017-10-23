Гидрометцентр обещает неоднородную зиму в России

В этом году зима в России будет по температурному значению близкой к норме.

Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает Интерфакс. В понедельник, 23 октября, на пресс-конференции глава Гидрометцентра сказал, что предстоящая зима в России ожидается в среднем около нормы, однако она будет неоднородной.

Вильфанд отметил, что если не рассматривать усредненные значения, то в течение зимы будут периоды сильных потеплений и похолоданий. «Будут большие колебания, есть амплитуда», — сказал глава Гидрометцентра.

Пока что метеорологам сложно предсказать, сколько снега выпадет этой зимой. Все будет зависеть от циклонов и других факторов.

Ранее «Практика» сообщала, что похолодание в Екатеринбурге улучшило качество воды. Это связано с тем, что при минусовых температурах останавливается развитие фитопланктона, снижается интенсивность коррозионных процессов.