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23 октября, в 13:50
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Гидрометцентр обещает неоднородную зиму в России

Будут также периоды сильных похолоданий и потеплений

В этом году зима в России будет по температурному значению близкой к норме.

Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает Интерфакс. В понедельник, 23 октября, на пресс-конференции глава Гидрометцентра сказал, что предстоящая зима в России ожидается в среднем около нормы, однако она будет неоднородной.

Вильфанд отметил, что если не рассматривать усредненные значения, то в течение зимы будут периоды сильных потеплений и похолоданий. «Будут большие колебания, есть амплитуда», — сказал глава Гидрометцентра.

Пока что метеорологам сложно предсказать, сколько снега выпадет этой зимой. Все будет зависеть от циклонов и других факторов.

Ранее «Практика» сообщала, что похолодание в Екатеринбурге улучшило качество воды. Это связано с тем, что при минусовых температурах останавливается развитие фитопланктона, снижается интенсивность коррозионных процессов.


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