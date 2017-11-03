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Значимость Дня народного единства признают 79% россиян

Треть заявила об "особых чувствах" в этот праздник

Значимость Дня народного единства и подобных праздников признают 79% россиян.

Такие данные были получены во время всероссийского телефонного опроса, сообщает «Интерфакс». В опросе участвовали 1800 респондентов.

Каждый седьмой россиянин знает название Дня народного единства и понимает, что праздник связан с единением нации. Более 36% опрошенных в этот день испытывают особые чувства и задумываются о будущем страны. Однако около половины россиян воспринимают этот день как обычный выходной.

Социологи отметили, что более чем у половины жителей России есть ощущение народного единства. Они готовы мирно жить с разными национальными и этническими группами, воспринимать русский менталитет и культуру. Многие задумываются о сплочении народа и взаимопомощи.

День народного единства праздную в России 4 ноября с 2005 года. Этот праздник был организован в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало из Москвы иностранных интервентов.

 


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