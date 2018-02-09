Знай наших: российские спортсмены выступят на Олимпиаде 2018

В четверг, 8 февраля, в преддверии официального открытия Олимпийских игр 2018 южнокорейский город Пхенчхан был очень оживлен. Все еще прибывали спортивные делегации из разных стран, а уже прибывшие спортсмены вели активную подготовку к соревнованиям.

Также в четверг прошел первый турнир по керлингу в смешанных парах на зимних Олимпийских играх. Спортсмены из России заняли третью строчку в турнирной таблице.

Российский триколор под запретом

Международный олимпийский комитет принял решение, что на Олимпиаде 2018 года могут выступить только «чистые» российские атлеты, которые не были ранее уличены в употреблении допинга. Таким образом изначально за Россию должны были выступить 500 спортсменов, но в итоге их число сократилось до 169.

Участники из России смогут принять участие в ОИ 2018 только под нейтральным флагом и будут значиться “Олимпийскими атлетами из России”. Это и еще некоторые требования были предъявлены МОК и должны быть приняты во внимание всеми спортсменами из России.

О различных курьезах на Олимпиадах Praktika.ru также сообщала на этой неделе.

Владимир Путин поддерживает спортсменов

Путин провел встречу с олимпийцами 31 января, где попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить спортсменов от политических нападок.

Президент отмечает, что очень тяжело, когда спорт и политика смешиваются, так как это приводит к серьезным и нежелательным проблемам в судьбах многих спортсменов, которые зачастую стараются держаться подальше от спортивных игр.

Владимир Путин напутствовал спортсменов, отправляющихся в Пхенчхан и призывал их не думать о негативе.

“У нас много спортсменов едет сейчас — и опытных, и очень молодых. Все вы — люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться. И еще одно… у нас старая песня еще с советских времен — за себя и за того парня, вот всегда об этом помните, и у вас все получится”,- сказал он на выступлении.

Реакции на запрет

Часть российских спортсменов и политиков решили бойкотировать Олимпиаду в этом году.

Вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников назвал поездку в Пхенчхан некорректной по отношению к тем спортсменам, которые не получат допуск.

Хоккеист Александр Овечкин заявил, что не понимает, как можно выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

“Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем”, – сказал он.

В то же время глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что сами должны принимать решение, ехать им на Олимпийские игры или нет.

“У меня нет слов. Пока даже не могу ничего сказать. Понятно, что все в шоке. Это мое личное мнение: дать спортсменам самим решать, ехать под олимпийским флагом или нет”, – сообщила она.

Ранее Praktika.ru также писала, что Яндекс будет транслировать Олимпийские игры.

Мнения болельщиков

Мнение болельщиков разделилось. Некоторые из них поддерживают бойкот и отказываются смотреть трансляцию Олимпиады 2018.

“У меня такое предчувствие, что наши спортсмены будут и дальше выступать под нейтральным флагом…их дело , только смотреть это меня не тянет”, – пишет один пользователь папа на форуме мультипортала КМ.

Но далеко не все болельщики сочли бойкот оправданным и считают, что нужно поддержать российских спортсменов.

“Олимпийский флаг не флаг поражения. Его придумал уважаемый всеми Пьер де Кубертен. Белое поле флага означает – чистота помыслов и мир во всём мире+ 5 колец”, – парирует обвинения в сторону спортсменов пользователь Галина.

“Не пишите за всю Россию.Если наши спортсмены примут решение ехать на ОИ, мы будем болеть за них ещё больше”, – добавляет она.

Город- кандидат

Корейскому Пхенчхану наконец удалось стать столицей зимней Олимпиады после попыток в 2006 и 2010 годах. В ходе сессии Международного олимпийского комитета в южноафриканском Дурбане 6 июля 2011 года было принято решение о проведении зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе. Пхенчхан удалось опередить в голосовании немецкий Мюнхен и французский Анси. Столица Игр 2018 определилась в первом туре: корейский город получил большинство голосов