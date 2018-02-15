Знакомство с «космическим гостем»: челябинский метеорит разрешили потрогать

В четверг, 15 февраля, в историческом музее Южного Урала впервые разрешили потрогать самый крупный осколок упавшего в 2013 году метеорита.

Об этом сообщила пресс-секретарь музея Дарья Александрова, передает Интерфакс.

“Впервые — по случаю пятилетия — решили приподнять витрину на полчаса. Возле него собралось более 150 человек, которые хотели прикоснуться к нашему космическому гостю”.

Она отметила, что метеорит стал доступнее для горожан ровно в 9:20. Именно тогда пять лет назад болид столкнулся с земной поверхностью.

Самый крупный осколок весом около 650 кг был поднят 16 октября 2013 года из озера Чебаркуль. При этом общий вес собранных обломков метеорита составляет свыше 1300 кг.

Кстати, по данным Института геохимии и аналитической химии РАН, челябинский метеорит довольно “стар”. Его возраст достигает 4,45 млрд лет. Так что его вполне можно считать ровесником Солнечной системы.