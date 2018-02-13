Знакомство с Умпа-Лумпами: режиссер “Приключений Паддингтона” снимет фильм о Вилли Вонке

Компания Warner Bros. намерена выпустить фильм о Вилли Вонке, кондитере из книг Роальда Даля “Чарли и шоколадная фабрика” и “Чарли и огромный стеклянный лифт”. Как сообщает Variety, режиссерское кресло предложено Полу Кингу, постановщику “Приключений Паддингтона” и “Приключений Паддингтона-2”.

Продюсером выступит Дэвид Хейман, также ранее работавший над обоими “Паддингтонами”, а также над серией фильмов о Гарри Поттере. Сценаристом картины назначен Саймон Рич – из многих его работ можно отметить сценарии нескольких серий “Симпсонов”.

Главные интриги – сюжет и кастинг

О грядущем проекте пока известно довольно мало, а в Warner Bros. предпочитают ограничиваться намеками. Почти ничего не сообщается о сюжете картины – предполагается, что зрителям покажут “ранние приключения” Вилли Вонки, но студия подчеркивает, что история не является классическим приквелом. Мальчика Чарли скорее всего не будет, однако, если перезапуск франшизы о Вилли Вонке окажется успешным, Чарли может появиться в новых частях. Популярные у кинозрителей персонажи вселенной Даля Умпа-Лумпы будут представлены уже в первой части.

Кастинг проекта пока держится в строгом секрете. О своем интересе к роли Вонки заявлял известный актер Райан Рейнольдс (“Дедпул”) – выбор спорный, но как минимум интересный. Однако, пока не известно даже какого возраста будет экранный Вилли Вонка – 37-летний Рейнольдс может не подойти.

Предыдущие экранизации

Из двух книг о чудаковатом кондитере экранизировалась только одна – “Чарли и шоколадная фабрика”. Англоязычным зрителям особенно полюбился вариант 1971 года от режиссера Мэла Стюарта. Джин Уайлдер в роли Вилли Вонки нравится даже молодому поколению – достаточно посмотреть, сколько с ним сделано картинок-мемов.

Впрочем, экранизация 2005 года с Вонкой-Джонни Деппом тоже нашла своих поклонников. Кстати, участие Деппа в новой картине пока не подвтердили – но и не опровергли.

Пол Кинг и Россия

Прокат последнего детища Пола Кинга “Приключения Паддингтона-2” в России не обошелся без проблем. Фильм должен был выйти 18 января, однако за день до назначенного срока Минкульт внезапно перенес премьеру на 1 февраля, объяснив это “выходом иного фильма”. Уже продавшие билеты прокатчики были возмущены таким внезапным пересмотром даты выхода имеющего прокатное удостоверение фильма.

В итоге, общественный резонанс заставил Минкульт пересмотреть свое решение и “Приключения Паддингтона-2” все-таки показали в срок. Ведомство пообещало впредь избегать подобных ситуаций, а фильм в итоге пользовался в России большим успехом – как и во всем мире.

Реакция в сети

Персонаж Вилли Вонки умеренно популярен в России, однако на западе работы Роальда Даля считаются настоящей классикой. Поэтому у англоязычных пользователей Twitter новость об очередном фильме во вселенной “шоколадной фабрики” вызвала самые разные эмоции. Одни призывали киностудии немедленно отказаться от всяких планов на очередное киновоплощение Вилли Вонки, потому что никто не сможет сыграть лучше Джина Уайлдера.

Другой пользователь написал, что уверен – голливудский римейк трепетно отнесется к оригиналу, как положено в Голливуде. Пост сопровождается знаменитым кадром с Джином Уайлдером – Вилли Вонкой, означающим сарказм и иронию в сообщениях.

Еще один поклонник книг Даля призывает Warner Bros. взять на главную роль в новом фильме Мэрлина Мэнсона. Советы по кастингу вообще оказались довольно популярны – назывались даже кандидатуры Эвана МакГрегора и Киану Ривза. Впрочем, почти все сходятся во мнении – главным Вилли Вонкой интернета остается Джин Уайлдер.