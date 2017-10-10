Звездопад Ориониды прольется над Екатеринбургом

В конце октября 2017 года в небе над Екатеринбургом прольется звездопад Ориониды.

В ночь на 22 октября пройдет мощный метеорный поток, сообщает «Екатеринбург онлайн». Чтобы лучше разглядеть небесное явление, астрономы рекомендуют уехать за город, чтобы был хороший обзор неба. Метеоры будут видны невооруженным глазом.

«Ориониды лучше наблюдать вдали от городских огней, одиночному наблюдателю может посчастливиться увидеть до 10 метеоров в час», — сказал сотрудник екатеринбургской обсерватории Владилен Санакоев.

Он подчеркнул, что на выходных, 21 и 22 октября, засветка Луны будет яркой, поэтому создастся благоприятная среда для наблюдения за метеорами.

В Екатеринбург в ночь на 9 октября жители города уже имели возможность наблюдать за метеорным потоком Драконоиды.