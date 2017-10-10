Звонки о «минировании» повлекли эвакуацию свыше миллиона россиян

После начала массовых звонков о «минировании» тех или иных зданий в 170 городах Российской Федерации были эвакуированы уже более миллиона человек.

Об этом во вторник, 10 октября, РИА Новости рассказал источник в экстренных службах. Отмечается, что за последний день в семи российских городах, включая Санкт-Петербург и Москву, после анонимных сообщений с угрозами взрыва спецслужбы эвакуировали порядка 79 тысяч человек из 115 зданий.

По словам собеседника агентства, с 11 сентября текущего года звонки о «минировании» от неизвестных повлекли эвакуацию людей из 2,4 тысяч объектов. Подчеркивается, что сообщения с угрозами, из-за которых эвакуировали свыше 1,04 миллиона жителей России, зарегистрированы в 170 городах.

Телефонные террористы развернули активную деятельность на территории РФ 11 сентября 2017 года, при этом волна анонимных звонков продолжается по сей день. Ни одна из поступивших угроз так и не подтвердилась.