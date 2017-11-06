Зюганов призвал уважать волю граждан о захоронении Ленина

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова заявил, что необходимо уважать решение отцов и дедов о захоронении Ленина.

«На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде, — цитирует Зюганова РИА Новости. — Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами РФ. Надо это уважать». Политик подчеркнул, что Ленина захоронили по всем правилам, его тело лежит на два метра ниже уровня земли и охраняется государством.

Ранее Кадыров потребовал от депутата извинений за то, что он назвал обсуждение о перезахоронении Ленина «болтовней», которая имеет под собой только попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки.

«Зюганов считает, что Ленин стал вождём великой революции, которая, «по сути дела, бескровно закончилась». То есть расстрела царской семьи, гражданской войны, репрессий, голода — этого ничего не было, по мнению «историка» Зюганова? Лидер КПРФ живёт в каком-то своём, вымышленном мире, — написал Кадыров на своем канале в мессенджере Telegram. — Сколько ещё поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено?»

В четверг, 2 ноября, «Практика» писала, что Кадыров высказался в пользу перезахоронения Ленина. Также сообщалось, что его поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская.