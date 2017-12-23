Собчак приняли в партию “Гражданская инициатива”

Телеведущая и возможный кандидат в президенты России Ксения Собчак стала членом партии “Гражданская инициатива”.

Об этом в субботу, 23 декабря, во время съезда партии заявил ее председатель Андрей Нечаев. «Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли. И свободу, которую давно потеряли. Правда и свобода – вот две вещи, ради которых я иду в политику», – сказала Собчак во время выступления на съезде.

“Рад сообщить, что наш потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак тоже вступила в ряды нашей партии”, – сказал Нечаев на съезде.

Председатель порекомендовал выбрать Собчак в политсовет партии.